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Кобахидзе назвал наградой санкции США против Иванишвили

Кобахидзе назвал наградой санкции США против Иванишвили

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе 27 декабря связал санкции США против основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили с его защитой национальных интересов страны.

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