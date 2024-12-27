Кобахидзе назвал наградой санкции США против Иванишвили

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе 27 декабря связал санкции США против основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили с его защитой национальных интересов страны.
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