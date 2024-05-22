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Суд запретил "дочке" австрийской OMV вести спор с "Газпром экспортом" за рубежом

Суд запретил "дочке" австрийской OMV вести спор с "Газпром экспортом" за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск "Газпром экспорта" к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH о запрете продолжать разбирательство в зарубежной юрисдикции, сообщает ТАСС.

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