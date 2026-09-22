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Регион 29

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Северодвинцы пробегут «Кросс нации» на лыжной базе «Строитель»

Северодвинцы пробегут «Кросс нации» на лыжной базе «Строитель»

26 сентября участникам предстоит пробежать от 500 метров до двух километров в зависимости от возраста.

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