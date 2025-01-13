Суд в Москве сегодня рассмотрит иск о разводе основателей Wildberries

Татьяна Ким и Владислав Бакальчук снова встретятся в суде.Сегодня, в понедельник 13 января Савеловский суд Москвы будет в очсередной раз рассматривать иск о расторжении брака Татьяны Ким (она в сентябре вернула свою девичью фамилию) и Владислава Бакальчука.