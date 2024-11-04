«Небось, картошку все мы уважаем». Цены на картофель в Севастополе берут пример со сливочного масла?

Как пел незабвенный Владимир Высоцкий: «Небось картошку все мы уважаем, когда с сальцой её намять». Вот только и её скоро будем поштучно покупать? Сейчас все накинулись с критикой на масло сливочное, и тут уже с Турции его повезли, а цена за эту неделю снова выросла.