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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Небось, картошку все мы уважаем». Цены на картофель в Севастополе берут пример со сливочного масла?

«Небось, картошку все мы уважаем». Цены на картофель в Севастополе берут пример со сливочного масла?

Как пел незабвенный Владимир Высоцкий: «Небось картошку все мы уважаем, когда с сальцой её намять». Вот только и её скоро будем поштучно покупать? Сейчас все накинулись с критикой на масло сливочное, и тут уже с Турции его повезли, а цена за эту неделю снова выросла.

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