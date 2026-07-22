В Холмогорском округе стартует ремонт участка автодороги Емецк – Сельцо

В порядок приведут отрезок с 5-го по 9-й километр.Специалистам предстоит обновить дорожное полотно и сопутствующую инфраструктуру: расчистить полосу отвода, восстановить и прочистить продольные водоотводы, уложить выравнивающий слой и финишное покрытие из асфальтобетонных смесей.