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Царьград

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Россия сыграет с Нигерией в Нижнем Новгороде 6 октября

Россия сыграет с Нигерией в Нижнем Новгороде 6 октября

Товарищеский матч сборных России и Нигерии пройдёт на «Совкомбанк Арене» 6 октября, из-за чего в Нижнем Новгороде на сутки перекроют несколько улиц, а автобусы №74 изменят маршрут.

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