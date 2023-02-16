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Юные алтайские хоккеисты победили на всероссийском турнире "Золотая шайба"

Юные алтайские хоккеисты победили на всероссийском турнире "Золотая шайба"

Юные алтайские хоккеисты победили на всероссийском турнире "Золотая шайба" В составе победителей – юноши из Бочкарей и Белокурихи Юные алтайские хоккеисты стали победителями всероссийского турнира "Золотая шайба" среди сельских коллективов страны.

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