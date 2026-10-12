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Крымская газета

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Ощущают себя одним народом: боец СВО рассказал о единстве разных национальностей на фронте

Ощущают себя одним народом: боец СВО рассказал о единстве разных национальностей на фронте

Участник специальной военной операции Арсен Одабаши в эфире телеканала «Миллет» заявил, что на фронте служат люди разных национальностей, и все они ощущают себя одним народом.

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