Тигр Амадей напомнил посетителям Ленинградского зоопарка о запрете стучать по стеклу

В парке необходимо соблюдать установленные правила, чтобы не нарушать спокойствие его постояльцев. Любимец петербуржцев и подопечный Ленинградского зоопарка напомнил посетителям о запрете стучать по стеклу.
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