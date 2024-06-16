Ленский район отметит столетие «Ивановской ярмаркой»

Фестиваль народного творчества состоится шестого июля и будет посвящен 100-летию Ленского района и 640-летию ЯренскаФестиваль народного творчества состоится шестого июля и будет посвящен 100-летию Ленского района и 640-летию ЯренскаЯренск, бывший уездный город, всегда был известен своими купцами и активной торговлей.