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Регион 29

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Ленский район отметит столетие «Ивановской ярмаркой»

Фестиваль народного творчества состоится шестого июля и будет посвящен 100-летию Ленского района и 640-летию ЯренскаФестиваль народного творчества состоится шестого июля и будет посвящен 100-летию Ленского района и 640-летию ЯренскаЯренск, бывший уездный город, всегда был известен своими купцами и активной торговлей.

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