Злоумышленники прощупали игорный потенциал Крыма

Подпольную сеть, за полгода работы показавшую доход почти в 100 млн. рублей, накрыли на полуострове. Почему житель Кемерова выбрал Крым для организации сети подпольных казино расследовавший преступление Следственный комитет не уточняет.
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