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Журнал «Профиль»

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Фицо обвинил ЕК в лицемерии из-за российского меха

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо счел проявлением лицемерия снятие Европейской комиссией (ЕК) санкций на импорт меха соболя из России при сохранении запрета на поставки необходимых для повседневной жизни товаров.

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