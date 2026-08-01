Фицо обвинил ЕК в лицемерии из-за российского меха

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо счел проявлением лицемерия снятие Европейской комиссией (ЕК) санкций на импорт меха соболя из России при сохранении запрета на поставки необходимых для повседневной жизни товаров.
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