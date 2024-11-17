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Закон, порядок, государство

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В Восточном военном округе более 11 тысяч человек написали «Географический диктант»

В Восточном военном округе более 11 тысяч человек написали «Географический диктант»

Военнослужащие и юнармейцы угадывали, какой город в Амурской области был возведен столичными инженерами, главная улица которого носит название Красная Пресня, этот город считается «столицей» БАМа.

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