В Восточном военном округе более 11 тысяч человек написали «Географический диктант»

Военнослужащие и юнармейцы угадывали, какой город в Амурской области был возведен столичными инженерами, главная улица которого носит название Красная Пресня, этот город считается «столицей» БАМа.
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