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Россию на конкурсе Mrs Universe представит многодетная мама из Тюмени

Россию на конкурсе Mrs Universe представит многодетная мама из Тюмени

Международный конкурс красоты для замужних женщин Mrs Universe был открыт на Филиппинах. В этом конкурсе участвуют 12 дам из разных стран мира, включая 36-летнюю тюменку Алену Ярославцеву, маму троих детей, представляющую Россию.

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