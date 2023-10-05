Россию на конкурсе Mrs Universe представит многодетная мама из Тюмени

Международный конкурс красоты для замужних женщин Mrs Universe был открыт на Филиппинах. В этом конкурсе участвуют 12 дам из разных стран мира, включая 36-летнюю тюменку Алену Ярославцеву, маму троих детей, представляющую Россию.
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