В Воложинском районе участники трудового десанта Министерства внутренних дел засадили почти 4 га молодыми соснами и елями в рамках республиканской акции «Дай лесу новае жыццё!».
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