Шойгу сравнил западные страны с «ворьем» из-за ареста российских активов

Политика как она есть

Если бы Запад чувствовал безнаказанность, он забрал бы российские активы. Так секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прокомментировал отношение западных стран к арестованным активам России в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.