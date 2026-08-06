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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Крыльев» Ороз: «Самарское пиво хорошее, приятное на вкус. Я много не пью, пробовал с другими игроками»

Защитник « Крыльев Советов » Доминик Ороз рассказал, что ему понравилось самарское пиво. Австриец выступает за клуб из Самары с августа 2024 года.

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