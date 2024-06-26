Фетисов заявил, что Россия должна была отказаться от участия в ОИ-2024 без флага

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью Regnum заявил, что Россия должна была запретить спортсменам участвовать в Олимпиаде 2024 года без национальных атрибутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии