Сложный тест для тех, кто жил в СССР: угадайте песню по первой строчке

Подпевать разрешается! Кадр из фильма «Курьер»Любите советские песни или часто пересматриваете фильмы времен СССР, так что можете продолжить любую песню с одной строчки? Что же, давайте проверим, насколько хорошо работает ваша память! Попробуйте пройти наш тест на знание советских песен.