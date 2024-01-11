Сложный тест для тех, кто жил в СССР: угадайте песню по первой строчке

Подпевать разрешается! Кадр из фильма «Курьер»Любите советские песни или часто пересматриваете фильмы времен СССР, так что можете продолжить любую песню с одной строчки? Что же, давайте проверим, насколько хорошо работает ваша память! Попробуйте пройти наш тест на знание советских песен.
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