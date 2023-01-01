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Кевин Дюрэнт: «Мы знали, что у «Хорнетс» может пойти бросок»

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт прокомментировал победу над «Шарлотт» (123:106), которая стала для его команды 11-й подряд.

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