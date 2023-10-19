Православная церковь V века н.э. в Газе разрушена в результате израильских ударов

Епископ Иерусалимской православной церкви Архиепископ Тивериадский Алексий в четверг, 19 октября, заявил, что в результате удара по греческой православной церкви Святого Порфирия секторе Газа под обломками оказалось много раненых прихожан, – сообщает греческое общественное телевидение ERT.