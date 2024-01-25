Международная федерация парусного спорта допустила россиян к отбору на Олимпиаду

Российские и белорусские атлеты по парусному спорту примут участие в отборе к Олимпиаде. Международная федерация парусного спорта приняла решение допустить россиян и белорусов к отбору на Олимпийские игры в Париже.
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