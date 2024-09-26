"Фонтанка": в Петербурге студентка из Китая отдала мошенникам сотни тысяч рублей

В Петербурге мошенники выманили у студентки из Китая 300 тысяч рублей. Об этом сообщает "Фонтанка". По информации издания, 23-летняя второкурсница-иностранка 25 сентября получила сообщение от неизвестного мужчины в одном из китайских мессенджеров.