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Дикий Юг - Природа Юга России

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«Президентский штандарт»: мистическую картину с Путиным выставили на продажу за 10 млн рублей

«Президентский штандарт»: мистическую картину с Путиным выставили на продажу за 10 млн рублей

Фото: v1.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что мистическая картина с изображением Владимира Путина, созданная известным художником из Волгограда Владиславом Ковалем, выставлена на продажу в Москве за 10 миллионов рублей.

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