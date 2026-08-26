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Живая Кубань

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Российские врачи продали 13 младенцев иностранцам: шокирующие детали сделки

Российские врачи продали 13 младенцев иностранцам: шокирующие детали сделки

Российские врачи продали 13 младенцев иностранцам: шокирующие детали сделкиВ Приморском крае завершился резонансный процесс над группой медработников, организовавших канал поставки детей суррогатных матерей клиентам из КНР.

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