Российские врачи продали 13 младенцев иностранцам: шокирующие детали сделки

Российские врачи продали 13 младенцев иностранцам: шокирующие детали сделкиВ Приморском крае завершился резонансный процесс над группой медработников, организовавших канал поставки детей суррогатных матерей клиентам из КНР.
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