Слушал новости про поставки оружия Турцией Украине. Появились мысли. Получается, что те, кто едет отдыхать в Турцию, в том числе, оплачивает смерть российских солдат? Или я чего-то не понимаю? Почему это позволяется? Почему не закрыть границы со странами, которые помогают убивать российских солдат? По меньшей мере, нужно перекрыть туристические потоки в эти страны.
Если ты едешь отдыхать в Турцию – ты убиваешь своих?
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
А туроператор, между прочим, российский.
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23 мин.
Валентина Э
Кроме затрат на путевку, отдыхающий еще платит же на месте за какие-то развлечения и экскурсии, питание, доп. услуги которые не вошли в стоимость путевки. Вот все эти деньги и остаются в России, а не за границей.
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18 мин.
Лев Сивохин
Видно. что в душе вроде бы они патриоты, но как-то своя рубашка ближе к телу.
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13 мин.
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