Если ты едешь отдыхать в Турцию – ты убиваешь своих?

Слушал новости про поставки оружия Турцией Украине. Появились мысли. Получается, что те, кто едет отдыхать в Турцию, в том числе, оплачивает смерть российских солдат? Или я чего-то не понимаю? Почему это позволяется? Почему не закрыть границы со странами, которые помогают убивать российских солдат? По меньшей мере, нужно перекрыть туристические потоки в эти страны.