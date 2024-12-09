Около 30 тысяч чиновников привлекли к ответственности за коррупцию в 2024 году

Почти 30 тыс. чиновников привлекли к ответственности за нарушения антикоррупционных правил в 2024 году, около 500 из них сняли с должностей в связи с утратой доверия, рассказал генпрокурор России Игорь Краснов.
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