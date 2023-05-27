«Нью-Йорк» и Джош Харт могут договориться о продлении контракта с зарплатой 18 млн долларов за сезон

«Нью-Йорк» и защитника Джош Харт заинтересованы в продлении контракта. Как сообщает Джейк Фишер из Yahoo! Sports, стороны могут договориться о соглашении с зарплатой 18 миллионов долларов за сезон.
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