У человека есть "второе сердце". Как поддерживать его работу?

Учёные выяснили, что слабость икроножных мышц увеличивает риск смерти почти втрое — этот механизм помогает венам возвращать кровь от ног к сердцу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп повысит дво...
- Куда исчезли день...
- Трамп вернул Маск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым