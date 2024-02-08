Хроническим больным через «Госуслуги» будут напоминать о лечении

Все пациенты с хроническими заболеваниями, которые стоят на диспансерном учёте, к 2030 году будут получать на портале госуслуг уведомления о необходимости обследований, лечения и приглашения на приём к врачу.
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