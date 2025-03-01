Firefox может начать продавать личные данные пользователей Скандал разгорелся ...

Firefox может начать продавать личные данные пользователейСкандал разгорелся в среду, когда Mozilla обновила пользовательское соглашение браузера и удалила с сайта пункт о том, что “разработчики Firefox никогда не продавали и не будут продавать персональные данные пользователей”.
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