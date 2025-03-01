НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Firefox может начать продавать личные данные пользователей Скандал разгорелся ...

Firefox может начать продавать личные данные пользователей Скандал разгорелся ...

Firefox может начать продавать личные данные пользователейСкандал разгорелся в среду, когда Mozilla обновила пользовательское соглашение браузера и удалила с сайта пункт о том, что “разработчики Firefox никогда не продавали и не будут продавать персональные данные пользователей”.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх