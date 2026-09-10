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Бунтарь Медведев, Мудрец Лавров и Любовник-Маг Даванков: политологи назвали образы партийцев на выборах-2026

Партии на выборах в Госдуму предложили российским избирателям разнообразный набор образов, которым соответствуют, как сами объединения, так и лидеры и активные участники дебатов.

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