Бунтарь Медведев, Мудрец Лавров и Любовник-Маг Даванков: политологи назвали образы партийцев на выборах-2026

Партии на выборах в Госдуму предложили российским избирателям разнообразный набор образов, которым соответствуют, как сами объединения, так и лидеры и активные участники дебатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым