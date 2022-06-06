Обзор МФУ HUAWEI PixLab X1: несмотря на то, что первый

Рынок принтеров и МФУ нечасто радует пользователя новыми именами производителей. Чаще всего таковыми оказываются малознакомые российскому пользователю китайские компании, которые на самом деле уже давно были известны в Поднебесной в качестве производителей печатающих устройств.