Мировое обозрение

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Обзор МФУ HUAWEI PixLab X1: несмотря на то, что первый

Обзор МФУ HUAWEI PixLab X1: несмотря на то, что первый

Рынок принтеров и МФУ нечасто радует пользователя новыми именами производителей. Чаще всего таковыми оказываются малознакомые российскому пользователю китайские компании, которые на самом деле уже давно были известны в Поднебесной в качестве производителей печатающих устройств.

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