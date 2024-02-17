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Водоканал предупредил петербуржцев о «фонтанах» в неожиданных местах

На отдельных участках тоннельных коллекторов заблаговременно устанавливаются ограждения. Из-за обильного таяния снега и продолжающегося дождя система канализации работает на территории Петербурга в режиме максимальной гидравлической нагрузки.

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