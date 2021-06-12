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Тони Кроос: «Рамос – лучший капитан в моей карьере. Очень надеюсь, что мы проведем рядом еще несколько лет»

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос хочет, чтобы Серхио Рамос остался в мадридском клубе.

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