Медвежий угол
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Медвежий угол

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Всех помирил, победил и заправил до полного...

Всех помирил, победил и заправил до полного...

Кремль начал консультироваться с режиссёрами МХАТ-а по правильной расстановке драматических и сатирических пауз в диалогах, поскольку серьёзно относится к нашему оранжевому партнёру по камланию над Духом Анкориджа уже невозможно.

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Профиль пользователя Халиуллина Лена
Халиуллина Лена

Что ж это такое?
В США второй раз у руля неадекват.Первый на ходу спал и видел ,то что другие не видели,второй на ходу то одну страну прихватит( Венесуэла), другую присоединить хочет,аж семь войн приостановил,только с Ираном пшик получился.....