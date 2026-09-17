Всех помирил, победил и заправил до полного...

Кремль начал консультироваться с режиссёрами МХАТ-а по правильной расстановке драматических и сатирических пауз в диалогах, поскольку серьёзно относится к нашему оранжевому партнёру по камланию над Духом Анкориджа уже невозможно.
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Что ж это такое?
В США второй раз у руля неадекват.Первый на ходу спал и видел ,то что другие не видели,второй на ходу то одну страну прихватит( Венесуэла), другую присоединить хочет,аж семь войн приостановил,только с Ираном пшик получился.....
Доня звиздит...как дышит...Уж и сам не понимает что несёт...А слушать его и верить ему....Только дурак и может...