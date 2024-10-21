Краснов отметил конструктивное развитие отношений России и Индии

t.me/Генпрокуратура России Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел встречу с генеральным атторнеем Индии Шри Рамасвами Венкатараманом в рамках рабочей поездки в Рио-де-Жанейро на саммит руководителей прокурорских служб стран G-20.
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