Русская весна

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Две школьницы осквернили мемориал сбитому Турцией российскому лётчику (+ВИДЕО, ФОТО)

Две школьницы осквернили мемориал сбитому Турцией российскому лётчику (+ВИДЕО, ФОТО)

Новость обновляется В ночь на 14 июня в Арсеньеве Приморского края был осквернён мемориал Герою России Алексею Пешкову.

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VORON VoronS
Придурошные девульки.... Потом будут вопить - За что? Когда несчастья посыпятся как из ведра!
Valentina Fortuna
ruki vyrvat etim idiotkam.
Мержик NL
ТВАРИ !!!
ВАРЯГ РУС
Наказать , на всю оставшуюся их никчемную жизнешку. Родителям впаять неимоверный штраф, чтобы контролировали своих микрощелок.

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