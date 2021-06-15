Две школьницы осквернили мемориал сбитому Турцией российскому лётчику (+ВИДЕО, ФОТО)

Русская веснаПолитикаДве школьницы осквернили мемориал сбитому Турцией российскому лётчику (+ВИДЕО, ФОТО)Новость обновляется В ночь на 14 июня в Арсеньеве Приморского края был осквернён мемориал Герою России Алексею Пешкову.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVORON VoronSПридурошные девульки.... Потом будут вопить - За что? Когда несчастья посыпятся как из ведра!Valentina Fortunaruki vyrvat etim idiotkam.Мержик NLТВАРИ !!!ВАРЯГ РУСНаказать , на всю оставшуюся их никчемную жизнешку. Родителям впаять неимоверный штраф, чтобы контролировали своих микрощелок.Комментировать
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