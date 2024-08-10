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Пронедра

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Осень пришла раньше, можно доставать куртки: что будет с погодой до 15 августа

Осень пришла раньше, можно доставать куртки: что будет с погодой до 15 августа

Осень пришла раньше, можно доставать куртки: что будет с погодой до 15 августа Ольга БезродняяСиноптики прогнозируют, что до 15 августа в России сохранится холодная погода с дождями, которые понизят температуру до осенних значений.

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