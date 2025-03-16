Лыжник Коростелёв не попал в финал спринта на Кубке России после падения

Российский лыжник Савелий Коростелёв не смог пробиться в финал Кубка России из-за падения. Коростелёв споткнулся и упал вместе с Андреем Парфёновым в полуфинале спринта классическим стилем на седьмом этапе Кубка России.
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