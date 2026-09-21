Москва запустила пятый беспилотный трамвай "Львенок-Москва"

В Москве начал курсировать пятый беспилотный трамвай "Львенок-Москва". Заммэра Максим Ликсутов сообщил, что беспилотные технологии планируют установить еще на 10 трамваев до конца года.
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