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Царьград

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Москва запустила пятый беспилотный трамвай "Львенок-Москва"

Москва запустила пятый беспилотный трамвай "Львенок-Москва"

В Москве начал курсировать пятый беспилотный трамвай "Львенок-Москва". Заммэра Максим Ликсутов сообщил, что беспилотные технологии планируют установить еще на 10 трамваев до конца года.

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