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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Роднина: «У Валиевой сейчас то перерывы, то нервные встряски, то рост. Она стала более тяжелой, а чем больше вес, тем больше усилий подняться и приземлиться»

В частности, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Роднина ответила на вопрос о том, как отсутствие зарубежных турниров повлияло на фигурное катание в России.

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