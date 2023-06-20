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Уведомления в налоговый орган необходимо предоставить не позднее 26 июня 2023 года

Уведомления в налоговый орган необходимо предоставить не позднее 26 июня 2023 года

УФНС России по Приморскому краю информирует о переносе срока представления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам (Уведомление).

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