Уведомления в налоговый орган необходимо предоставить не позднее 26 июня 2023 года

УФНС России по Приморскому краю информирует о переносе срока представления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам (Уведомление).
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