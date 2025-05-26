Президент Бразилии Лула да Силва борется с лабиринтитом после госпитализации

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был госпитализирован из-за воспаления внутреннего уха. После обследования в Сирийско-ливанской больнице он отпущен домой и сейчас отдыхает в своей резиденции в дворце Алворада.
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