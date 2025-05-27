Зеленский заявил о проектах по производству дальнобойного оружия за счет ЕС

Киевский режим строит планы своего производства дальнобойного оружия и начал переговоры об инвестициях Евросоюза (ЕС) в это производство, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 27 мая в видеообращении в своем Telegram-канале.
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