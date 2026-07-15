Блогер Артемий Лебедев назвал Россию "самой терпеливой страной"

Он предположил, что в аналогичной ситуации США действовали бы жестче Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем обзоре новостей на платформе VK Видео высказался о ситуации с платежными системами Visa и Mastercard в России, пишет "Газета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии