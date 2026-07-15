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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Блогер Артемий Лебедев назвал Россию "самой терпеливой страной"

Блогер Артемий Лебедев назвал Россию "самой терпеливой страной"

Он предположил, что в аналогичной ситуации США действовали бы жестче Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем обзоре новостей на платформе VK Видео высказался о ситуации с платежными системами Visa и Mastercard в России, пишет "Газета.

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