В Петербурге стартовала ежегодная благотворительная акция "Дерево желаний"

В Петербурге губернатор Александр Беглов дал старт ежегодной новогодней акции "Дерево желаний". На городских ёлках наряду с украшениями появились открытки с новогодними пожеланиями ребят из Северной столицы, а также Мариуполя.
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