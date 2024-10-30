Виталий Кришталь: «Это праздник и для игроков, и для тренеров»

Возглавляющий команду «Академии футбола Краснодарского края» из игроков 2009 года рождения Виталий Кришталь поделился эмоциями от триумфа на турнира победителей межрегиональных ЮФЛ-3 в Сочи и назвал его приятным бонусом к победе в ЮФЛ Юг.