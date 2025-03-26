НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

405 подписчиков

Крушение штабов и убитые генералы: ВС России нанесли сокрушительные удары по «жирным» целям в тылу Украины

Крушение штабов и убитые генералы: ВС России нанесли сокрушительные удары по «жирным» целям в тылу Украины

Крушение штабов и убитые генералы: ВС России нанесли сокрушительные удары по «жирным» целям в тылу Украины Юлия СоколоваНочная операция ВС России, проведённая 24–25 марта, стала одной из самых масштабных и результативных с начала СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх